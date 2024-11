Como um piloto que fez 6 GPs entrou na briga por vaga ao lado de Verstappen

Isso porque a situação de Colapinto é diferente daquela que Gabriel Bortoleto viveu nas últimas semanas. O brasileiro tinha um contrato de um ano com a McLaren, que poderia ser renovado pelo time, efetivamente fechando as portas para que ele se tornasse titular. O argentino, por sua vez, tem um contrato assinado com a Williams para o ano que vem.

No time inglês, ele ficaria como reserva, já que eles também têm sob contrato Alex Albon e Carlos Sainz. A parte curiosa dessa história é que Sainz demorou para fechar com a Williams justamente esperando por uma vaga na Red Bull, mas não para ser companheiro de Verstappen, até porque foi a disputa interna de poder com o holandês que o tirou da família Red Bull no final de 2015.

Do lado da Williams, até por saber que Sainz fechou com o time mais por não ver outras alternativas melhores do que por acreditar no projeto, não seria o caso de liberar Colapinto facilmente.

"Estamos trabalhando ativamente com equipes que estão interessadas para tentar encontrar o melhor arranjo que ajude Franco, proteja Franco também e proteja todas as partes. Nunca é simples a negociação entre equipes porque você está disputando na pista e está tentando encontrar uma solução para a carreira de um jovem", disse o chefe da Williams, James Vowles.

Red Bull é a única interessada?

Note que Vowles usa o plural "times interessados". A outra equipe seria a Alpine, que não conseguiu atrair Sainz e acabou fechando com o novato Jack Doohan. Contratado no meio do ano para arrumar a casa no time francês, Flavio Briatore não é de deixar escapar oportunidades, e está vendo a injeção de performance, patrocínio e interesse que Colapinto está dando na Williams.