Bortoleto é confirmado pela Audi e Brasil volta a ter titular na F1 em 2025

Bortoleto teve alguns problemas técnicos e azares no começo do ano, mas ao longo da temporada foi mostrando regularidade e cresceu no último terço do campeonato, saindo da etapa do Azerbaijão na liderança. Faltam rodadas duplas, no Qatar e em Abu Dhabi, e ele tem 4.5 de vantagem para o segundo colocado.

O plano de carreira inicial era fazer dois anos de F2, lutando pelo título logo de cara. O objetivo dele, Gabriel, era mais alto: emular Oscar Piastri, Charles Leclerc e George Russell e ser campeão como estreante na F3 e na F2. Até porque esse tipo de currículo não é ignorado pelas equipes de F1. Embora não tenha conquistado o título ainda, ele fez o bastante para que a Audi se interessasse.

Não dá para esperar muito da Sauber

A Audi vem investindo pesado na equipe que continuará como Sauber até o final de 2025. A fábrica montada pelos alemães para fazer o motor da F1 de 2026 tem um nível de maquinário até superior ao das concorrentes. Porém, o desafio de competir de igual para igual com fabricantes com larga experiência na F1 é grande e não se espera que sua unidade de potência estreie no mesmo nível dos rivais.

O desafio não para por aí. A estrutura da própria equipe Sauber tem recebido atualizações, embora a fábrica não seja das mais acanhadas entre os times da F1. O que vem mudando, e muito, é a quantidade e qualidade dos profissionais que trabalham na equipe, uma vez que a Audi vem pinçando funcionários dos rivais, especialmente de times grandes.

À frente do projeto está Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari. E em 2026 chega Jonathan Wheatley, um dos responsáveis pelo sucesso da Red Bull, que vai voltar a se juntar ao chefe dos mecânicos, Lee Stevenson, que tem atraído outros ex-Red Bull para o time. Mas o próprio rendimento da equipe neste ano, sem nenhum ponto marcado, mostra que ainda há muito pela frente, o que espantou os pilotos mais experientes que foram procurados pelo time, especialmente Carlos Sainz.