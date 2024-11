Próximo de anúncio na Sauber, Bortoleto deve enfrentar estreia difícil

Após meses de especulações, o brasileiro Gabriel Bortoleto está perto de ser anunciado como piloto titular na Fórmula 1 na Sauber, única equipe que ainda não pontuou no atual campeonato e que vive uma fase de transição antes de se tornar equipe de fábrica da Audi em 2026. Isso encerraria o jejum de brasileiros atuando como titulares na categoria, que dura desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017, mas ainda não da maneira como o torcedor brasileiro sonhava.

Bortoleto está por todo o final de semana de GP de São Paulo vestido de piloto McLaren, até porque tem um acordo neste ano para fazer parte do programa de jovens do time inglês. O chefe do time, Andrea Stella, reafirmou algo que já havia dito ao UOL Esporte em setembro, que a relação com a equipe não seria um entrave. "Com essa história de sucesso, é normal que outras equipes de Fórmula 1 estejam interessadas em Gabriel. A McLaren não ficará no caminho de Gabriel se ele tiver a oportunidade de pilotar na Fórmula 1 ."

Mas houve, do lado da Sauber, uma demora de semanas para definir qual seria o caminho escolhido pela equipe, o que só reflete o estado atual da equipe. O time foi vendido para a Audi, que assume, em teoria, o controle completo no início do ano que vem para, em 2026, nomear o time e equipá-lo com motores também da Audi.