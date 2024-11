Há uma mudança de geração na F1 e nos garantimos, diz Audi sobre Bortoleto

A contratação do brasileiro Bortoleto para o projeto da Audi, estreando na F1 um ano antes do time, em 2025, via Sauber, mostra a aposta dos alemães na nova geração de pilotos, aumentando o número de estreantes na próxima temporada para quatro.

"Atualmente, estamos testemunhando uma mudança geracional na Fórmula 1, com jovens pilotos causando impacto imediato. Ao contratar Gabriel Bortoleto, garantimos um desses grandes talentos. Sua contratação ressalta a estratégia de longo prazo da Audi e o comprometimento com a Fórmula 1", salientou Gernot Döllner, Presidente do Conselho da Sauber Motorsport AG.

Bortoleto é atualmente o líder do campeonato da Fórmula 2, principal categoria de acesso à F1, com duas etapas para o final da temporada. E viu pilotos que estão disputando o mesmo campeonato conseguirem vagas na F1 para 2025: Oliver Bearman estará na Haas e Kimi Antonelli, na vaga de Lewis Hamilton na Mercedes.