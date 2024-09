Desmanche continua: Red Bull perde quarto funcionário de chefia em 19 meses

Há dois preços bastante claros do sucesso na Fórmula 1: os rivais vão tentar copiar seu carro e vão tentar fisgar seus profissionais. E é por isso que períodos longos de domínio, como o da Ferrari no começo da década de 2000 ou o da Mercedes entre 2014 e 2020 são tão raros no esporte. E esse filme que a Red Bull está vendo passar em sua fábrica no momento.

Na última terça-feira (24), foi confirmada a saída do chefe de estratégia de corrida Will Courtenay, que estava no cargo há 14 anos e fechou com a McLaren. Essa é uma função que ele vem fazendo em conjunto com Hanna Schmitz, alternando com a engenheira provas em que está no pitwall da equipe ou está na coordenação da equipe de estratégia trabalhando na fábrica do time. No último final de semana, no GP de Singapura, era Will quem tomava as decisões finais no pitwall, abastecido pela informação do restante do time de estratégia.

A McLaren não divulgou exatamente a data em que o engenheiro começará a trabalhar em Woking, mas foi confirmado à BBC que ele seguirá na Red Bull até o final de seu contrato, na metade de 2026. Na McLaren, ele terá um cargo mais alto, como diretor esportivo.