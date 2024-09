TV Globo deve mostrar mais da metade das corridas da F1 em 2025

A volta da Fórmula 1 para a TV Globo ainda não está assinada, mas as bases do contrato estão acertadas entre as partes em princípio: confirmando-se a assinatura, a emissora carioca transmitirá 15 corridas ao vivo na TV aberta em 2025, mostrando as nove provas restantes no canal a cabo SporTV.

É importante ressaltar, no entanto, que o contrato da Globo com a Liberty Media não está assinado e a rescisão com a TV Bandeirantes também ainda não foi acertada em definitivo. O contrato atual da F1 com a emissora paulista vai até o final de 2025.

O número de corridas mostradas ao vivo é maior do que o inicialmente oferecido pela Globo à Liberty Media quando as partes voltaram a conversar de maneira mais séria, no ano passado. O foco da detentora dos direitos comerciais da F1 visa prioritariamente obter, no Brasil, números maiores de audiência.