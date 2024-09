Mariana Becker afirma: 'Gostaria de continuar trabalhando com Fórmula 1'

Eu acredito que ele fala do fundo do coração. Talvez, se ele pensar um pouco mais, esfrie um pouco mais e reconsidere algumas coisas, talvez não seja de fato. Mas que ele está falando o que ele sente ali naquele momento, eu acredito. Ele não está usando os microfones para ameaçar. O Max, hoje, sente que está num patamar muito acima. Ele já conquistou três títulos mundiais, já ganhou um monte de grana, está com a vida ganha. E o que sempre moveu o Max, pelo que a gente vê, lembra que o Vettel reclamava também muito das coisas, quando começava a ter muito controle eletrônico, muita regra, que pode isso, não pode aquilo, em termos de normas dentro da pista, quando começou a ficar muito controlado, ele dizia, pô, deixa a gente correr.

Então, acho que o Max tem um pouco essa postura também, ele conquistou já os três títulos, ele sempre diz para mim: 'agora o que vem para frente é lucro', Obviamente, como piloto de Fórmula 1, como um cara competidor e jovem, ele quer ganhar. Mas eu entendo e vejo como real quando ele fala assim, eu também não sei se eu quero continuar, se for continuar, se for pra ser desse jeito, que não pode falar o que eu quero, não posso fazer... Enfim, está contra o que ele acha que é mais natural e prazeroso. Não é que ele vai deixar de correr porque ele não pode falar um palavrão, mas ele começa a ficar cada vez mais de saco cheio, com perdão da expressão, mas de saco cheio do controle. Ele falou, se for pra ser desse jeito, não estou afim de brincar mais, entendeu? Então, eu acho que é verdadeiro.

'Fórmula 1 mudou para melhor'

A jornalista avaliou que a Fórmula 1 mudou para melhor nos últimos anos. Ela apontou que a maior abertura dos pilotos, das equipes e da organização transformou a categoria.

Eu cada vez sinto mais prazer de trabalhar. O prazer da gente como jornalista esportivo vem de duas fontes principais: uma é do esporte ser surpreendente, dele gerar histórias, de gerar momentos em que você, de repente, se vê como testemunha ali pertinho de algo que não foi feito antes, ou de algo inovador, ou da história daquele esporte estar sendo construída, e o prazer de poder contar, bom, eu estava ali pertinho, eu vi isso. Então, tem esse fator do esporte em si. O esporte é surpreendente, o esporte continua gerando emoção, uma certa ansiedade para ver o que vem depois. Isso já está me dando e me dá cada vez mais, porque a gente não está podendo prever nem por corrida. Não é nem por ano, por corrida a gente já não está podendo prever, está uma delícia.