Verstappen coloca futuro em dúvida se F1 quiser controlar falas dos pilotos

Max Verstappen não esperava muito do GP de Singapura, mas acabou salvando um ótimo resultado na pista, com o segundo lugar. Foi um misto de uma excelente classificação, um carro que se comportou melhor do que o esperado, e o resultado longe de ter sido maximizado pela Ferrari e por Oscar Piastri, companheiro de Lando Norris, que venceu a prova com sobras.

Fora da pista, no entanto, foi um fim de semana frustrante para ele, punido por ter falado palavrões em uma coletiva de imprensa. A exemplo do que fez ontem, quando sinalizou aos jornalistas que só daria respostas mais completas fora da sessão oficial de entrevista, controlada pela FIA, ele falou em separado neste domingo, no escritório da Red Bull na pista.

E deixou claro que esse tipo de regra de conduta da Federação Internacional de Automobilismo pode fazê-lo deixar o esporte mais cedo do que ele gostaria. "Não sei o quão a sério eles vão levar esse tipo de coisa. Para mim, quando for o suficiente, é o suficiente, e veremos. Como eu disse, as corridas continuarão, a F1 continuará também sem mim. Também não é um problema para mim. Acontece", disse Verstappen.