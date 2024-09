Lando Norris foi tão veloz que mudou a cara do GP de Singapura

A Mercedes dividiu a estratégia de seus carros, colocando Hamilton no pneu macio para que ele tentasse atacar na largada, mas sabendo que ele teria que parar mais cedo, e deixando Russell na pista por mais tempo, no mesmo pneu de Piastri.

Mas essa corrida aberta gerada pelo ritmo de Norris na verdade também permitiu que o pelotão ficasse espaçado e que Piastri tivesse pista livre para usar o equilíbrio do carro ao seu favor. Ele conseguiu ser rápido mesmo com pneus bem desgastados, parou 10 voltas depois Russell, voltou atrás das duas Mercedes - que, a essa altura, estavam com as posições já invertidas porque a estratégia de Russell funcionou melhor que a de Hamilton - e passou ambos na pista.

Com pista livre, as duas McLaren passaram a ser as únicas rodando abaixo de 1min26, mostrando como a classificação ruim de Piastri custou uma dobradinha para os líderes do mundial de construtores.

Mercedes com dificuldades, mas à frente das Ferrari

Um carro que funcionou bem na classificação, mas nem tanto na corrida foi a Mercedes. Russell reclamava do carro "saindo de dianteira e de traseira ao mesmo tempo", enquanto via Piastri sumir na sua frente e Charles Leclerc, com uma estratégia parecida com a do australiano, se aproximando perigosamente.

Russell conseguiu segurar o monegasco, e Hamilton também manteve o sexto lugar, à frente de Sainz, mas longe do ideal para quem largou em terceiro. Alonso ganhou a disputa que teve com Nico Hulkenberg e Perez não conseguiu se recuperar da classificação ruim e ficou com a última posição nos pontos, aproveitando a queda de Tsunoda na prova.