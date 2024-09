McLaren se torna líder porque tem dois pilotos. E isso também é um desafio

Piastri estava a 5s9 de Leclerc e, parando antes do monegasco e saindo do box em um ritmo muito forte, conseguiu acabar com essa vantagem e ultrapassar Leclerc pela liderança na volta 38.

Mas forçar tanto os pneus logo no começo cobrou seu preço, e Piastri não conseguia sair da mira do DRS de Leclerc, que se manteve até as cinco voltas para o final, quando seus pneus começaram a sofrer, a menos de 1s do australiano.

McLaren é líder do mundial

Com o resultado, a McLaren fez o que parecia impossível no começo do ano: assumiu a liderança do mundial de construtores, com 20 pontos a mais que a Red Bull.

Isso porque, embora Perez tenha conseguido andar com os líderes o tempo todo, ele julgou mal uma disputa com Sainz e bateu, com poucas voltas para o final. E porque Verstappen teve outra tarde de muita reclamação via rádio em Baku. Ele seguiu com o mesmo problema do sábado: a traseira do carro perdendo contato com o solo, diminuindo sua aderência.

O holandês passou inclusive várias voltas atrás de Norris, mesmo tendo largado nove posições à frente do rival, que tinha pneus bastante usados a essa altura. A estratégia da McLaren com o britânico foi colocá-lo no pneu mais duro para ele conseguir exercer seu ritmo sem ficar muito preso atrás dos rivais, e depois ir ao ataque com pneus médios e mais novos no final.