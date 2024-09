F1: Oscar Piastri segura Leclerc em corrida emocionante e vence em Baku

O destaque da largada, no entanto, foi Lando Norris, da McLaren. Largando da 16ª posição, após um erro na classificação, o piloto britânico terminou a primeira volta no 12º lugar. Escalando rapidamente as posições, ele já era o oitavo colocado na volta 12.

Também no início da prova, os carros de Lance Stroll, da Aston Martin, e de Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, se tocaram. Pior para o piloto japonês, que teve que ir para os boxes, mas, sofrendo com um problema no assoalho, não conseguiu permanecer na pista depois da volta 15. Mais tarde, na volta 46, Lance Stroll também teve que abandonar.

Charles Leclerc largou na ponta no GP do Azerbaijão, e segurou o primeiro lugar até a volta 20 Imagem: Andrej ISAKOVIC / AFP

A primeira rodada de paradas foi boa para Oscar Piastri, que conseguiu se aproximar de Leclerc. Na volta 20, depois de pulverizar a vantagem em relação ao monegasco, o piloto da McLaren assumiu a liderança com uma linda manobra.

Depois de ultrapassar Leclerc, Piastri não conseguiu abrir vantagem sobre o piloto da Ferrari, e ainda viu Sergio Perez se aproximar. Na volta 35, a diferença entre o primeiro e o terceiro colocado era de pouco mais de 1s500.

Lando Norris fez a estratégia de apenas uma parada, e chegou a ocupar o quarto lugar enquanto esteve na pista. Depois, não conseguiu mais ultrapassagens e até perdeu posições - para Perez e Sainz. Ele parou apenas na volta 38, e retornou na sétima posição, imediatamente atrás de Max Verstappen. O britânico ainda conseguiu ultrapassar o holandês no fim da corrida.