GP do Azerbaijão: datas, horários e tudo sobre a 17ª etapa da F1 em 2024

As curvas são lentas como em Mônaco, mas na reta o melhor seria ter uma configuração como Monza. É preciso encontrar um meio termo, mas dando prioridade para asas que geram menos resistência ao ar, já que é na reta que acontece a maior parte das ultrapassagens. Porém, é melhor não exagerar, pois pouca asa significa um carro mais nervoso nas curvas, e isso costuma vir junto de uma maior degradação dos pneus na corrida.

Os freios são muito requisitados, então é importante manter a temperatura sob controle. Ainda mais neste final de semana, em que é esperado muito calor em Baku, com os termômetros perto dos 30ºC. Especialmente para a classificação, isso também significa que as equipes terão de cuidar para não chegar nas últimas curvas com os pneus superaquecidos.

Curiosidades sobre o GP do Azerbaijão

Na primeira vez que a F1 correu no Azerbaijão, em 2016, a corrida foi chamada de GP da Europa. De fato, o país faz parte do mapa físico da Europa, cuja fronteira mais oriental são os Montes Urais, na Rússia.

O país fazia parte da ex-União Soviética, tem forte relação cultural com a Rússia e também com o Irã. Mesmo com essas influências, a língua local tem raiz no turco, e era escrita com o alfabeto árabe até o século passado, quando uma versão modificada do latim foi adotada.

O Azerbaijão é conhecido como a "Terra do Fogo" devido aos depósitos de gás que, em algumas partes do país, geram "fogueiras" naturais. É o caso da montanha Yanar Dag, próxima de Baku, em que as chamas chegam a 3 metros de altura. É das reservas naturais de gás, e também de petróleo, que vem a riqueza do país.