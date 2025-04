Bortoleto compara início com Russell e quer responder aos críticos na pista

"Para ser sincero, não é fácil. Você está acostumado a estar nesta sala (da coletiva de imprensa, que geralmente recebe só os três primeiros), porque você vence ou está no pódio. E agora, para nós, já é uma conquista enorme se você for para o Q2. Sempre haverá alguém pagando esse preço no começo."

Bortoleto citou o exemplo de George Russell, um dos grandes pilotos do grid atual, que amargou duas temporadas inteiras na Williams sem conquistar um ponto sequer na equipe inglesa (ele só pontuou na Mercedes, quando substituiu Lewis Hamilton em uma corrida). Na verdade, Russell, que foi campeão da GP3 (hoje Fórmula 3) e da F2, só pontuou pela Williams na 11ª corrida em sua terceira temporada pelo time.

"E agora ele é um dos melhores pilotos do grid e está fazendo um ótimo trabalho. Então, é tudo uma questão de ter paciência. Não há muito que eu possa fazer agora. Apenas aprender, tentar crescer como piloto nesses momentos difíceis e fazer um trabalho melhor a cada fim de semana de corrida. E o que precisamos fazer agora é tentar orientar a equipe na direção certa com o desenvolvimento do carro", disse Bortoleto.

"Porque vimos no ano passado com a Sauber também, sabe, eles foram os últimos durante todo o ano, basicamente. E acho que com uma ou duas melhorias que eles trouxeram, eles voltaram a lutar pelo Q3. Então, não podemos desistir."