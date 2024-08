GP da Itália: Datas, horários e tudo sobre a 16ª etapa do campeonato da F1

GP da Itália de 2021, disputado em Monza, acabou com vitória de Daniel Ricciardo (McLaren) Imagem: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Curiosidades sobre o GP da Itália

Foi no GP da Itália que o Brasil conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Quando Emerson Fittipaldi venceu justamente o GP da Itália de 1972, a bordo da Lotus, ele se tornou na época o campeão mais jovem da história, aos 25 anos. Essa marca só seria batida por Fernando Alonso em 2005 e hoje é de Sebastian Vettel, campeão aos 23 anos em 2010.

Foi também na Itália que o Brasil conquistou sua última vitória na Fórmula 1, em 2009, com Rubens Barrichello, com a Brawn (equipe que se tornaria a Mercedes a partir do ano seguinte). Barrichello era o único representante brasileiro naquela corrida, mesmo com a temporada tendo começado com três brasileiros no grid: Felipe Massa estava se recuperando do acidente no GP da Hungria e Nelsinho Piquet tinha sido demitido da Renault pouco mais de um mês antes daquela etapa.

Jenson Button e Rubens Barrichello, da Brawn GP, comemoram dobradinha no GP da Itália de F-1 de 2009 Imagem: AFP PHOTO / FRED DUFOUR

O chamado "templo da velocidade" só deixou de ser a sede do GP da Itália em uma oportunidade no campeonato, em 1980, e é uma das pistas que mais receberam a F1, junto com Silverstone e Mônaco. O circuito foi apenas o terceiro no mundo a ser construído para servir somente para eventos automobilísticos, após Brooklands e Indianápolis. As três pistas contavam com curvas com grande inclinação. A de Monza deixou de ser utilizada na F1 no início dos anos 1960.