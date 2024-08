Williams dispensa Sargeant e escolhe argentino Colapinto como substituto

A Williams anunciou nesta terça-feira (27) que Franco Colapinto será o titular da equipe pelo resto da temporada de 2024 da Fórmula 1, estreando já no GP da Itália no lugar do norte-americano Logan Sargeant, que foi dispensado pela equipe. Ele fará dupla com o tailandês Alex Albon.

O anúncio é mais uma amostra da gestão independente de James Vowles, que chegou no início do ano ao time, vindo de uma longa carreira na Mercedes, onde era o chefe de estratégia. Desde que ficou claro que as chances de Sargeant terminar o ano como titular eram mínimas, devido a seus erros constantes e falta de desempenho, Vowles passou a receber o lobby do chefe da Mercedes, Toto Wolff, para colocar o reserva do time, Mick Schumacher, no carro. E, nas últimas semanas, Christian Horner, da Red Bull, passou a fazer o mesmo com Liam Lawson.

Mas eram duas escolhas com seus problemas. Schumacher ficou marcado pelos acidentes fortes que sofreu quando foi titular na Haas, e isso é justamente o que Vowles quer evitar. Afinal, as equipes da F1 trabalham dentro de um teto orçamentário, e muitas batidas significam menos dinheiro sobrando para o desenvolvimento do carro. E Lawson é um piloto de fora da esfera da Mercedes, que poderia levar informações sobre o motor para a Red Bull.