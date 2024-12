Como Hollywood se articula para difamar mulheres que denunciam assédio

Durante as filmagens do longa, Lively pediu uma reunião com os produtores para revelar incômodos com alguns dos métodos da equipe de produtores e da direção.

Segundo ela, cenas de sexo e beijos foram incluídas depois do roteiro aprovado e de forma improvisada por Baldoni. Numa cena em que sua personagem está parindo - portanto, em que ela está deitada, nua e com a pernas abertas -, havia homens que não tinham sido autorizados a estar no set, entre eles o vice-presidente do estúdio.

O ator escolhido para o papel de obstetra - aquele que estava de frente para as pernas abertas de Lively, - foi, sem que ela soubesse com antecedência, o melhor amigo de Baldoni. O produtor Jamey Heath abordava Lively para mostrar a ela nudes de sua mulher e Baldoni contava a Lively detalhes de seus relacionamentos sexuais com outras mulheres.

É assim que o assédio vai, dia a dia, matando a confiança e a auto-estima de uma profissional no ambiente de trabalho. Não é necessariamente um acontecimento grandioso, um estupro no banheiro, um agarrão no corredor. É na miúda, no cantinho, nas frestas. É um comentário sobre o peso da mulher, sobre a roupa, sobre a aparência. Mesmo que seja um comentário supostamente elogioso. É no papo que finge existir entre os colegas alguma intimidade a ponto de um homem contar a uma mulher com quem trabalha sobre sua vida sexual.

Depois de um tempo, Lively resolveu dar um basta e pediu uma reunião com os executivos do estúdio. Tudo exposto, ficou estabelecido que seriam colocados no set de filmagens alguns fiscais, que nenhuma cena extra seria acrescentada, que o produtor não mostraria mais nudes a ela, que ninguém entraria em seu camarim enquanto ela estivesse se trocando (Baldoni e Heath faziam isso constantemente) e que cenas íntimas não seriam improvisadas. Apenas o óbvio do óbvio do óbvio. Mas que precisou ser exigido.

Havia ainda uma outra cláusula no acordo: nem Baldoni, nem Heath nem os demais produtores fariam uso de táticas de represália contra Lively.