Como Neymar foi de fora-de-série a celebridade e de celebridade a culto

Ao colocar Neymar no altar estamos deixando claro que consideramos sagrado um certo estilo de jogo. A ousadia. O drible. A irreverência. O vai pra cima. A criatividade. Eu posso tranquilamente concordar com isso. Acho que todos podem. Quando um estádio grita "olé" durante uma partida estamos justamente reconhecendo que o sagrado faz parte do jogo.

Mas aqui seria preciso estabelecermos algum contato com a realidade. Neymar não é Neymar há pelo menos sete anos. Muito antes do joelho o tirar por um ano dos jogos. Neymar foi para as arábias porque não houve um clube europeu interessado nele. E veio para o Brasil porque nem mesmo o Sauditão tinha interesse nele.

Quando vamos aterrizar na concretude do solo a respeito de Neymar? Quando sairemos do delírio?

Queremos que o Neymar de 2011, 12, 13, 14, 15 e 16 volte? Queremos. Alguma coisa com base na razão indica que ele voltará? Não. Por que seguimos em transe? A resposta é capciosa.

Seguimos em transe porque olhamos em volta e tudo o que vemos na seleção é burocracia, conservadorismo, covardia. Nessa hora a ideia do que Neymar representa, um futebol arrojado e inspirado, bate mais forte e a gente tende a querer que ela seja real: basta ele voltar e tudo ficará bem. Mas essa ideia não é mais real. Até voltar a ser, não é mais. Queremos uma solução simples (a volta de Neymar) para um problema muito complexo (o futebol da seleção morreu e precisa ser refundado).

A alucinação coletiva é tão profunda que Rodrygo chama Neymar de 10 e a gente não fala sobre isso. Neymar não é um 10. Ganso é um 10. Matheus Pereira é um 10. Zico foi um 10. Arrascaeta é um 10. Neymar é tão genial que inventou um novo lugar em campo para ele. Ele é um 10,5. Na verdade, um 11 para mim. Mas, a fim de encaixá-lo no que achamos que faz sentido, recuamos Neymar, colocamos ele dentro de uma caixa, estabelecemos uma área do campo em que ele está autorizado a jogar e não percebemos como erramos. Temos parte nesse desvario.