Corinthians, confuso e caótico, escancara os problemas que tentava esconder

O time de Ramon e Emiliano não é bem treinado. Isso não quer dizer que Ramon e Emiliano sejam maus treinadores. Quer dizer que não compreenderam o que é o Corinthians e que falharam em encontrar um estilo de jogo para esse grupo tão cheio de jogadores acima da média.

Com ou sem Garro. Com Memphis avançado ou recuado. Com Carillo de meia ou de volante. Com Hugo ou Donelli no gol. Não importa. A confusão tática está ali faz meses.

Defendo há algum tempo que o trabalho dos dois treinadores, que se manifestou mais solidamente com a arrancada em 2024, foi bom mas deixou de evoluir e que seria hora de trocar para que 2025 não seja perdido e termine com um Paulistão apenas.

Parecia maluquice sugerir essa troca quando os resultados eram bons. Na noite de dois de abril de 2025, diante da derrota em casa para um Huracán que foi melhor e se impôs, talvez essa análise não soe mais tão alucinada. No final, dois a um para o Huracán.