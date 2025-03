Corinthians teve postura tática covarde em final, analisa Milly Lacombe

Longe do que poderia ter sido. É muito triste ver um título ser ganho assim pelo Corinthians. O que a gente viu em campo hoje não é o Corinthians. É muito fácil falar sobre o fim de uma história de um treinador derrotado.

Classificação e jogos Paulista

Mas eu acho que a história do Ramón e do Emiliano no Corinthians, depois dessa final deprimente, tem que acabar. Não é possível que vão continuar. O Corinthians não tem um estilo. [...] Não vou nem comemorar. Estou furiosa com o que eu vi hoje.

Milly Lacombe

PVC: Corinthians tem time melhor que em 2024 e briga por mais na temporada

Campeão paulista em 2025, o Corinthians tem um time melhor e pode fazer mais do que fez no segundo semestre do ano passado, analisou Paulo Vinicius Coelho, o PVC.

Para o colunista, a melhor campanha do Paulista demonstra o crescimento da equipe. PVC entende que a equipe alvinegra pode brigar pelos títulos nos mata-matas e tem condições de brigar na parte de cima da tabela no Brasileirão.