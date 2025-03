'Essa decisão é uma derrota, mas ela não significa que perdemos tudo'

Acordamos com a notícia da anulação da condenação de Daniel Alves por estupro. Os grupos feministas nas redes sociais estavam em comoção. "Retrocedemos", "Uma vergonha", "Desespero". Essas eram as palavras em circulação. Eu passei alguns minutos paralisada e então fiz o que o feminismo ensina a fazer: fui falar com quem sabe mais do que eu, com quem está organizada nessa luta e com quem pode ser farol para uma situação desse tipo.

Mayra Cotta é advogada especializada em gênero, formada pela Universidade de Brasília, doutoranda em Política na New School for Social Research em Nova York, mestre em Direito Criminal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Mayra Cotta é uma das vozes mais lúcidas para questões jurídicas de gênero e também para quando casos como esses nos paralisam. Em nossa primeira troca de mensagem ela me disse: "a justiça precisa responder uma coisa: qual é a prova suficiente para condenar um homem por estupro?". Era o que passava pela cabeça de todas nós ao lermos a anulação da condenação e que a doutora Cotta soube consolidar em um pensamento bastante claro". Abaixo uma rápida entrevista com ela sobre a anulação.

O que essa decisão da justiça espanhola significa para os movimentos feministas?

Essa decisão é, sim, uma derrota -- mas ela não significa que perdemos tudo. A luta feminista não é um jogo de soma zero, em que se uma decisão judicial é desfavorável, tudo está perdido. As transformações sociais são dialéticas: acontecem em meio a avanços e retrocessos, e cada acontecimento produz novas sínteses. O caso Daniel Alves expõe, ao mesmo tempo, os limites de uma justiça que ainda não está preparada para lidar com a complexidade da violência sexual, e os efeitos de uma luta que já vem transformando o modo como esse tema é tratado. O fato de estarmos debatendo amplamente esse caso, de termos visto a adoção do protocolo de atendimento emergencial a vítimas de violência sexual no Brasil por conta desse caso, de uma vítima que foi ouvida e reconhecida -- tudo isso mostra que a luta segue viva e potente. A justiça espanhola nos lembra que o Judiciário ainda é uma das últimas trincheiras do conservadorismo, o guardião do atraso. Mas não é essa instância que vai definir o saldo da nossa luta. Seguimos avançando, mesmo quando nos deparamos com obstáculos como esse.