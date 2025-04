Neymar, sem previsão de volta aos campos, segue sua agenda de eventos

O noticiário informa que Neymar esteve ao lado da cantora Ludmilla durante a segunda rodada da Kings League Brasil. Os dois viralizaram nas redes sociais cantando "amor difícil", uma colaboração de Ludmilla e Thiaguinho.

É absolutamente natural que atletas tenham vida social. O que não me parece muito razoável é que, desde a volta, Neymar apareça mais na editoria de comportamento do que na de esportes. Alguma coisa está desequilibrada nessa equação.

O futebol atual, mais intenso do que jamais foi, exige que um atleta jovem e comprometido com a carreira se dedique 100% a sua saúde, ao descanso, e a uma vida regrada. Um jogador mais velho vai precisar se dedicar com mais ímpeto e foco. Um jogador mais velho e machucado talvez tenha que ter a disciplina de um monge budista se a ideia é voltar a competir com intensidade. E esse não vem sendo o caso de Neymar.