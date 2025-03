Depois de quatro anos, Abel é finalmente apresentado à torcida

Abel Ferreira chegou ao Brasil em 2020 e saiu arrebentando. Vitórias e títulos iam sendo empilhados, a torcida o reverenciava. Abel montou a terceira academia palmeirense. Passou a ser abordado com amor nas ruas; conheceu o lugar de ídolo máximo.

E então, depois de quatro anos, o jogou virou. Abel não consegue montar um Palmeiras vencedor. E a torcida destila sua fúria para cima do ídolo, mostrando que ninguém jamais será maior do que o Palmeiras.

Time e treinador foram pesadamente vaiados depois do empate contra o Botafogo. Torcida furiosa com Abel. Não com Leila, com Veiga ou com Flaco necessariamente, como seria esperado. Com Abel, com o ídolo, com o mestre. Justo? Eu argumentaria que não.