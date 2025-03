Baile argentino teve deboche, troça, roda de bobo e humilhação

O Brasil falou em dar porrada. Dentro e fora de campo. Ganhar na marra. Danem-se os argentinos. Vamos acabar com eles.

E o que se seguiu foi uma festa. Festa com a bola nos pés, com olé desde os sete minutos de jogo, com exuberância tática, com toquinho curto, com roda de bobo, com zombaria e humilhação a cada instante do jogo. Só que a festança foi dos argentinos.

O Brasil, ah, o Brasil. Apequenado, covarde, batendo, perdido, confuso, desmoralizado, minúsculo.