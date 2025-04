Campo e entrevistas pós-jogo escancaram os deslizes de Mano no Fluminense

Eu vi toqueira. Vi vestígios de Dinizismo. Vi alegria e correria. O Fluminense volta da Colômbia com uma vitória contra o Once Caldas pela primeira rodada da Sul-americana: um a zero. Vitória conquistada com muita entrega e união. Ver o jogo já dava a certeza de que, emocionalmente, o time está mudado. Suspeita confirmada pelas entrevistas de Cano e Thiago Silva na zona mista.

Cano fez com as palavras o que faz com a bola: chutou de forma direta. Faltava confiança, ele disse. Para ele, um time com a qualidade do Fluminense não pode ter dúvidas sobre sua capacidade. Disse que o interino Marcão, com suas preleções, colocou todo mundo de volta nessa vibração. Ficou muito claro que o clima com Mano era bastante ruim e que sua saída aliviou a tensão.

O capitão Thiago Silva foi nessa linha e deu pistas de que já sabe quem vem para comandar o time. "Logo vocês saberão", ele disse.