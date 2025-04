Besiktas x Goztepe Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – Copa Turquia

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 1 – Ambas Marcam: Sim

As duas equipes têm apresentado sérios problemas defensivos. O Besiktas sofreu gols em 4 dos últimos 5 jogos e o Goztepe também não passou ileso nos últimos compromissos. Quando se enfrentaram em novembro, o placar terminou em 4 a 2 para o Goztepe.

Além disso, 6 dos últimos 8 jogos do Besiktas terminaram com ambos os times marcando, assim como 5 dos últimos 7 jogos do Goztepe. Com ataques produtivos e defesas vazadas, apostar em ambas marcam na F12.Bet é uma ótima escolha.

Palpite 2 – Mais de 10 escanteios na partida

O Besiktas tem média de 9.6 escanteios por jogo, enquanto o Goztepe aparece logo atrás com 9.1. A soma de ambos ultrapassa 18 escanteios por partida, o que mostra um jogo intenso pelas laterais e com muitas finalizações.