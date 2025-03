Os três erros de Mano contra o Fortaleza que podem ter acelerado a demissão

Mano Menezes fez a primeira substituição na partida contra o Fortaleza aos 12 minutos do primeiro tempo. Doze minutos. Do primeiro tempo. E não foi por contusão. Foi por confissão. Mano confessou que errou na escalação. Até aí, acho normal. Mas Mano errou por não perceber que estava vulnerabilizando o lado esquerdo do seu time em relação ao forte lado direito do time de Vojvoda. Foi um erro sem explicação. Um erro que alguém com a qualidade de Mano só pode cometer por negligência. Um erro que custou caro. E a substituição, embora tenha corrigido temporariamente a postura do time em campo, foi emocionalmente avassaladora com Serna, que saiu de campo quase chorando.

Erro dois: Mano bateu boca com a liderança técnica do time: Tiago Silva. Todos viram. Todos ouviram. Foi durante o primeiro tempo, de frente para as câmeras. Não pode isso, Brasil.

Erro três, esse apurado pelo jornalista José Ilan e divulgado em seu canal no YouTube horas depois do jogo: a treta seguiu quente no vestiário durante o intervalo.