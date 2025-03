Anatomia de uma humilhação histórica

Em campo, só tristeza e arrogância. Quanto pior jogamos mais arrogantes e violentos nos tornamos.

O constrangimento sofrido contra a Argentina vai custar caro a alguns: Dorival, Raphinha, Vini. Esses vão pagar em seus clubes, com sua moral, com isolamento e demissões. Assim como a distribuição de lucros numa empresa, a distribuição de culpa não vai ser democrática.

A juvenil entrevista feita por Romário com Raphinha dias antes do jogo, na qual ambos desfilaram suas masculinidades, certamente colaborou para o deboche argentino em campo, mas teríamos perdido com ou sem esse (já infame) diálogo. Raphinha teria saído do jogo menos desmoralizado e miúdo, verdade, mas o Brasil levaria uma sova tática de qualquer forma.

Enquanto a CBF não enxergar o futebol como usina que faz circular afetos e forma identidades, nada vai ser transformado. Enquanto o objetivo for lucrar nenhuma luta social será incorporada e a empresa CBF seguirá sendo comandada por executivos. Enquanto o sonho for o de distribuir riqueza entre poucos não seremos um time e não representaremos, em campo, uma nação.

Quando o hino nacional argentino foi cantado à capela antes do jogo e o estádio entrou em transe eu mandei uma mensagem para minha amiga Alicia Klein e disse: acabou aqui. Perdemos.

O que uma seleção é em campo se reflete na arquibancada. Vejam a nossa arquibancada hoje. Calada, nervosa, exigente, rica, branca, conservadora. Um tal de movimento verde e amarelo tenta doutrinar os corpos no estádio de maneira oficial. Regras para torcer. É tudo absolutamente deprimente e grotesco.