Aposta Suspensa: o que acontece quando um jogo é suspenso na bet365?

Se a partida é finalizada sem um resultado oficial, a aposta é anulada e o valor da aposta é retornado ao jogador. Como citamos acima, a bet365 aguarda um período de até 5 dias após a paralisação, e assim segue como ativa até a finalização do evento.

Há ainda a possibilidade da resolução de apostas antes da conclusão do evento. Isso acontece com apostas nas quais o resultado já tenha sido determinado no momento da suspensão. O mercado tem que estar totalmente determinado para que as apostas se mantenham.

Por exemplo:

Apostas no Primeiro Jogador a Marcar ou no Momento do Primeiro Gol, serão mantidas, desde que já tenha sido marcado um gol antes da suspensão do jogo.

Mercado suspenso

Outro fato que pode ocorrer para uma aposta ser interrompida, é se o mercado desta aposta for suspensa pela bet365.