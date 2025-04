Botafogo e Palmeiras estão perto de fechar o empréstimo do zagueiro Naves

O Botafogo e o Palmeiras estão negociando neste momento a transferência por empréstimo do zagueiro Naves. O acordo teria validade até o fim do Campeonato Carioca de 2026 e uma opção de compra com valor pré-estabelecido.

Pouco aproveitado no Verdão, o jovem defensor vê com olhos a eventual experiência no time carioca, onde deve ter mais espaço e também disputar competições de alto nível, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Recentemente, o jogador alviverde foi alvo de outros clubes do Brasil, entre eles Cruzeiro, Santos, Vasco e Red Bull Bragantino.