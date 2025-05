Paulinho recusa interesse do Santos e prefere continuar no Mirassol

O Santos vive um momento de turbulência interna e corre para sanar dívidas que podem gerar um novo transfer ban. Recentemente, o CEO de futebol do clube, Pedro Martins, teve um possível desligamento especulado.

No Mirassol, Paulinho vive sua primeira experiência no futebol fora dos gramados. Ele anunciou sua aposentadoria em setembro de 2024, após deixar o Corinthians no meio do ano e sofrer com constantes lesões no joelho.

Como jogador, Paulinho fez história com a camisa do Corinthians, por onde conquistou o Brasileiro de 2011, a Libertadores em 2012, o Mundial de Clubes e o Campeonato Paulista de 2013. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018.