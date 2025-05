São Paulo avança em compra definitiva de Marcos Antônio e Ruan Tressoldi

Os diversos problemas físicos no elenco do São Paulo fizeram com que dois nomes antes em baixa tivessem papel importante ultimamente na equipe.

Ruan Tressoldi e Marcos Antônio ganharam destaque na zaga e no meio-campo tricolor com as recentes lesões do time. Ambos, no entanto, estão emprestados apenas até a metade do ano. Mas o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, garante que o clube pretende permanecer com os atletas de maneira definitiva, como revelou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.