Pedro Raul elege qual o gramado sintético mais difícil de jogar no Brasil

As lesões são um dos principais temas na discussão do gramado sintético e diversos jogadores já relataram que sofrem com a grama sintética.

Prefiro gramado natural, mas eu não vejo problema em jogar no gramado sintético uma ou duas vezes no ano. Só que talvez para quem jogue com mais frequência possa ter algum problema no longo prazo, algo relacionado a joelho, tornozelo ou a própria musculatura.

Pedro Raul

É inegável, no entanto, que o tipo de gramado não influencie na partida. Gramados sintéticos deixam a bola mais rápida do que na grama natural, além de as pingadas não serem amortecidas.

Devido a isso, times como Palmeiras, Botafogo e Athletico-PR, que jogam a maioria de suas partidas em gramas artificiais, possuem alta taxa de invencibilidade como mandantes, já que estão acostumados com o sintético.

Para mim, o mais difícil é o do Athletico-PR, é muito mais rápido, você tem que se acostumar nos 15 minutos do aquecimento antes do jogo. Senão, começa o jogo e você é surpreendido e, quando vai ver, está um ou dois a zero para eles.

Pedro Raul

