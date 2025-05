Na mira do Cruzeiro, São Paulo está "otimista" para manter Lucas Ferreira

As conversas estão em muito bom tom, estamos falando com os agentes do atleta, fizemos uma proposta e eles devem trazer uma contraproposta em breve. Eu tenho convicção que as coisas vão andar bem, o Ferreira é um menino formado aqui e tem muito respeito ao São Paulo. O mercado é o mercado, mas nós temos, nesse momento, uma relação que caminha bem com os agentes e com o atleta. A gente tem a expectativa que resolva isso ao longo das próximas semanas.

Carlos Belmonte ao Zona Mista

A história que Ferreira tem na base do São Paulo e a perspectiva de escrever mais capítulos na equipe profissional são pontos que Belmonte destaca para acreditar na permanência do jogador.

Há uma multa, então a gente tem que trabalhar a outra ponta. Se algum time quiser depositar a multa, pode fazer isso e eu não tenho controle. O que eu tenho controle maior é no relacionamento com o agente e com o atleta, e isso é algo que está muito bem encaminhado. [...] Eu estou otimista com a renovação.

Carlos Belmonte

Rivais com maior poder aquisitivo

Os clubes brasileiros têm aumentado seu poder de compra e gastado cada vez mais em contratações, seja em promessas ou para trazer jogadores consolidados que estão no exterior.

O episódio de Lucas Ferreira liga um alerta para o São Paulo em próximos casos com jovens que se destacam vindos da base. Belmonte acredita que o modelo de contratos das promessas devem mudar, de maneira que proteja o clube de perder talentos para rivais diretos.