Belmonte é contra levar Lucas Moura para Choque-Rei no sintético de Barueri

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, deu sua opinião sobre a presença de Lucas no clássico deste domingo, ponderando que a decisão final é do técnico Luis Zubeldía.

A decisão é do Zubeldía se vai levá-lo ou não. Eu vou dar minha opinião, que eu sequer debaterei isso com o Zubeldía, acho que a gente deve preservar o Lucas no gramado sintético, até porque ele está voltando de contusão. Mas o Lucas quer jogar todas, é um atleta muito profissional, então essa vai ser uma decisão do treinador.

Carlos Belmonte ao Zona Mista

Tenho muita preocupação porque o Lucas se lesionou no sintético e foi uma lesão séria. A gente precisa tomar bastante cuidado com ele. Mas se o treinador decidir utilizá-lo, terá todo o meu apoio como diretor, porque essa é uma decisão que ele vai tomar com o atleta, só que eu acho que a gente deve tomar um pouco de cuidado porque o Lucas está voltando agora.

Carlos Belmonte

Lucas jogou aproximadamente 60 minutos nos dois jogos que fez desde que retornou de sua lesão e deve começar no banco de reservas contra o Palmeiras.

Belmonte reforça seu posicionamento contrário à presença do jogador no duelo, pensando no restante da temporada, já que o São Paulo não deve fazer mais duelos em gramados sintéticos, a não ser que ocorra em algum mata-mata.