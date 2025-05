'Vou disfarçado na praia': Pedro Raul detalha carinho da torcida do Ceará

É uma festa linda, com estádio lotado sempre. A torcida é muito calorosa e eles realmente respiram futebol aqui. Acho que todo mundo tinha que viver porque é diferente.

Pedro Raul

Brigando pela artilharia do Brasileirão nas primeiras rodadas do campeonato, Pedro Raul deve se manter como um dos destaques do Ceará na competição. O atacante atribuiu a boa fase principalmente à sequência que tem tido no time titular.

O enorme carinho demonstrado pela torcida cearense faz com que Pedro Raul tenha que adotar algumas técnicas para poder sair na rua sem parar o movimento.

Às vezes, eu nem vou em algum lugar porque é muita gente que vem falar com você. Se for para a praia, tem que ir de boné e óculos para ficar disfarçado, mas quando a galera reconhece, pula em cima. Só que é melhor esse carinho do que algo negativo.

Pedro Raul

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar todas as semanas no canal do UOL Esporte no YouTube.