CR7 tenta esforço final para 'desviar' Ancelotti da seleção para o Al Nassr

Cristiano Ronaldo é o principal entusiasta na tentativa de levar Carlo Ancelotti para o Al Nassr na próxima temporada e, por isso, já procurou o próprio italiano para tratar da possibilidade. Ambos trabalharam juntos no Real Madrid (2013/14 e 2014/15).

O desejo saudita de contratar o atual técnico do Real, no entanto, tem diversos obstáculos. É pouco provável. Ele nunca demonstrou muito interesse em trabalhar no Oriente Médio e, não menos importante, é o alvo prioritário da seleção brasileira.

Neste momento, Ancelotti tem conversas bem adiantadas com a CBF, que, por sua vez, espera tê-lo como substituto de Dorival Júnior ainda em maio, uma vez que a seleção volta a entrar em campo no começo de junho (visita o Equador no dia 5 e recebe o Paraguai no dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026).