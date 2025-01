Acertado com o Santos, Josh Windass avança por liberação na Inglaterra

O Santos chegou a um acordo pela contratação do meia-atacante inglês Josh Windass, de 30 anos. Agora, o Peixe busca a liberação antecipada junto ao Sheffield Wednesday, time da segunda divisão do mesmo país e conta com a ajuda do jogador.

O Windass tem vínculo com o time da Championship apenas até o meio de 2025. O inglês já demonstrou interesse em vestir a camisa do Peixe e tem colaborado para que as tratativas avancem para um desfecho positivo, já que o alvinegro tem a ideia de contar com o atleta sem custos. Ele precisaria abrir mão de salário e vencimentos restantes do atual contrato.

O Santos propôs um contrato de dois anos e meio ao meia inglês, que foi um pedido do técnico Pedro Caixinha, com quem trabalhou em 2017, no Rangers, da Escócia.