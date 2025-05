Atlético-MG encaminha a contratação do atacante Dudu, ex-Cruzeiro

Dudu está próximo de se tornar o novo reforço do Atlético-MG. O atacante rescindiu com o Cruzeiro nesta sexta-feira e está livre no mercado.

O Galo abriu conversas nos últimos dias e esperava que o experiente jogador saísse de maneira livre do rival mineiro. Com o sinal positivo, alinhou contrato com Dudu e espera oficializar o negócio em breve.

A situação de Dudu se agravou na Raposa após o gesto com a mão do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, antes da partida do último domingo, contra o Vasco, indicando que Dudu deixaria o clube.