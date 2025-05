Seleção: CBF ainda vai tentar 'cartada final' por Carlo Ancelotti

Abel é uma opção bem avaliada por Ednaldo, sobretudo pela metodologia de trabalho e, claro, o sucesso nas últimas temporadas com o Palmeiras, com quem tem vínculo até dezembro de 2025.

Neste momento, não há - e não houve - qualquer conversa concreta entre Abel Ferreira e CBF. O português está, sim, disposto a abrir uma eventual negociação, desde que antes haja um acordo prévio entre Ednaldo Rodrigues e a presidente alviverde Leila Pereira.

Perto de ser demitido do Al-Hilal, depois da eliminação na Liga dos Campeões da Ásia, Jorge Jesus já deixou claro há semanas que está totalmente disposto a assumir a seleção brasileira. Quer muito, ao ponto de, na ocasião, ter avisado que abriria mão da participação no Super Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos. Tamanha disponibilidade foi encarada com bons olhos, além, claro, dos títulos pelo Flamengo.

Joga contra JJ, no entanto, exatamente o fato de a CBF perceber que há toda uma estratégia midiática criada na imprensa (por alguns jornalistas e comentaristas, no Brasil e em Portugal) para que o nome do português esteja sempre entre os favoritos para o cargo. O passado conturbado com Neymar na Arábia Saudita é outro tema que sempre foi levado em consideração.