Denúncia na Fifa não preocupa Vini Jr. por compra de clube português

Vinicius Junior não está preocupado com a recente queixa entregue à Fifa por supostamente ter participado de forma irregular na compra da SAD (espécie de SAF, no Brasil) do FC Alverca, da segunda divisão de Portugal. O atacante do Real Madrid ouviu na semana passada do seu lado jurídico que a denúncia "não tem legalmente pernas para andar".

"Primeiro: não tem qualquer fundamento; segundo: não vai ter qualquer problema; terceiro: são apenas pessoas que, no fundo, querem prejudicar a nossa imagem para, talvez, fazer uma espécie de chantagem psicológica. Ou seja, nada disso tem pernas para andar", explicou uma fonte próxima ao jogador, em conversa rápida com o blog.

A defesa de Vini Jr. se defende internamente ao dizer que a empresa ALL Agenciamento Esportivo, responsável pela aquisição de aproximadamente 70% do clube português, está apenas ligada ao pai do jogador e também ao empresário Thássilo Soares, que, por sua vez, nem sequer é um agente registrado na Fifa.