Ex-Vasco, Douglas Luiz pode deixar a Juventus e retornar à Premier League

Sem espaço na Juventus, o volante Douglas Luiz pode deixar a Velha Senhora na próxima janela de transferências e retornar à Premier League.

Negociado pelo Aston Villa com a Juventus na metade do ano, Douglas passou a maior parte da primeira temporada no time italiano como reserva, entrando na maioria das vezes na segunda etapa. Por causa disso, as partes avaliam uma saída e aguardam ofertas nas próximas semanas.

O volante brasileiro recebeu sondagens de alguns clubes da Inglaterra recentemente, incluindo no Nottingham Forest. Os Reds, comandados pelo português Nuno Espírito Santo, já fizeram contato pelo jogador de 26 anos.