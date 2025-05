Dupla ex-Corinthians é procurada para substituir Jorge Jesus no Al-Hilal

Com a eminente saída de Jorge Jesus, o Al-Hilal sondou o retorno da dupla Ramón e Emiliano Díaz, ex-Corinthians e que já trabalhou no clube e árabe.

O contato foi feito nos últimos dias e a intenção é contratar um novo profissional antes do início do Mundial de Clubes. O técnico argentino está no radar do Al-Hilal e já trabalhou no clube, onde conquistou três títulos da Liga Saudita.

Ramón está livre no mercado após ser demitido do Corinthians no início de abril. Recentemente, o argentino teve o nome ligado ao Santos, mas as tratativas não avançaram.