Manchester City coloca ex-meia do São Paulo no radar para a próxima janela

Destaque pelo Galatasaray, da Turquia, o meia Gabriel Sara atraiu olhares de clubes do alto escalão europeu. Entre eles, o Manchester City fez contatos para buscar informações sobre o ex-jogador do São Paulo

O perfil versátil do jogador de 25 anos agrada ao clube inglês, que colocou o meia no seu radar para a próxima janela de transferências, no meio do ano. Até o momento, o interesse dos Citizens não passou de uma sondagem.

Gabriel Sara foi contratado pelo Galatasaray em agosto do ano passado junto ao Norwich City, da Inglaterra, por 18 milhões de euros (R$ 113 milhões, na cotação da época). Em 40 partidas pelo time turco nesta temporada, ele marcou dois gols e distribuiu sete assistências.