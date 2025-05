Grêmio avança para renovar com lateral sondado por rivais da Série A

O Grêmio tem conversas avançadas para renovar o contrato do lateral-direito João Pedro.

O atual vínculo do jogador de 28 anos com o Imortal vai até o final deste ano, mas as partes já estão próximas de um acordo para ampliar a parceria por mais tempo. O clube gaúcho espera definir a questão nos próximos dias.

Nas últimas semanas, João Pedro recebeu sondagens de outras equipes da Série A e do exterior para sair. Porém, o lateral nutre um grande carinho pelo Grêmio, que apostou no atleta em seu retorno ao Brasil e por conta disso priorizou uma permanência no Imortal.