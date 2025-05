Ex-Corinthians recebe sondagens para voltar ao Brasil: 'Vamos conversar'

Ao longo dos últimos meses e semanas, Gui Torres recebeu sondagens para retornar, porém, ainda segue com futuro indefinido no Al-Sadd. Nos próximos dias, irá sentar com a sua família e entender o melhor caminho.

"Recebi sondagens ao longo deste período, pelo bom momento que estava vivendo aqui. Alguns interesses aconteceram, mas agora vou entender como serão os próximos passos, uma proposta boa para mim e para minha família. Meu contrato está terminando, já são quase 5 anos aqui no Al Sadd e estou muito feliz com isso, por tudo que construí aqui, os títulos que conquistei. O clube sabe do meu potencial, me conhece bem. Vamos aguar e sentar com o clube para definir o que será feito".