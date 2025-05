Ewerthon revela que europeus não foram focados para o Mundial de 2000

Ewerthon, no entanto, não acha que a conquista do Timão foi facilitada pela falta de empenho dos europeus, acreditando que os elencos de Vasco e Corinthians tinham um nível extremamente alto. No confronto que teve contra o Real Madrid na disputa, o Alvinegro empatou em 2 a 2.

Os dois elencos, tanto do Vasco, quanto do Corinthians, eram só jogadores fora de série. O Vasco com Romário e Edmundo, no auge das carreiras. O Corinthians também tinha grandes nomes no time. [...] Aquele grupo já era ganhador, campeão paulista e brasileiro, então já era um time consolidado.

Ewerthon

O ex-atleta vê que a pressão sobre as equipes brasileiras que disputam o Mundial acaba atrapalhando no rendimento. O Corinthians foi o último clube não-europeu a vencer o torneio, em 2012.

O time ganha a Libertadores e já sai daqui para disputar o Mundial com uma pressão de que tem que ser campeão. Mas pode acontecer de tudo no futebol, só que os torcedores colocam essa pressão.

Ewerthon

