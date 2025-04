Ewerthon conta causa de saída do Palmeiras: 'Não sabiam que era corintiano'

Identificado com o Corinthians, o ex-atacante Ewerthon também já defendeu o rival Palmeiras durante sua carreira. No entanto, o curto período no Verdão foi de pouco sucesso, principalmente pela falta de peças no elenco e pela saída do então técnico Muricy Ramalho, que tinha pedido sua contratação, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

O elenco se desmanchou bem na minha chegada. Eu voltei para o Brasil porque o Muricy me ligou e pediu para que viesse. Não tinha pensamentos de voltar para o futebol brasileiro, mas voltei porque minha mãe tinha câncer naquele momento e aproveitei para ficar perto dela. Eu saí da Europa no domingo e no mesmo dia o Muricy foi demitido.

Ewerthon ao Zona Mista

Antônio Carlos Zago assumiu o cargo e Ewerthon precisava de ritmo para se readaptar ao futebol brasileiro após anos na Europa. Em 2010, único ano no qual defendeu o Palmeiras, o ex-atacante atuou em 37 partidas, marcou nove gols e distribuiu duas assistências.