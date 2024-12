São Paulo e Oscar têm conversas avançadas; Tricolor está otimista por volta

O meia Oscar tomou a decisão de voltar a jogar no Brasil. As conversas com o São Paulo estão avançadas para um contrato de três anos. O clube se animou ao saber que ele topa jogar no Tricolor na próxima temporada. Nos bastidores do clube, existe uma confiança de que o negócio vai fechar nos próximos dias.

Oscar seria a grande contratação do São Paulo nesta temporada. As negociões começaram a esquentar no início de dezembro. O técnico Luís Zubeldia teve uma conversa com o jogador por cerca de 30 minutos antes do término do Brasileirão.

Recentemente, a esposa do jogador publicou nas redes sociais um vídeo dizendo que leu todas as mensagens dos torcedores que pediam a volta do meia ao Morumbi. O vídeo agitou a torcida, que pede o retorno do jogador ao São Paulo.