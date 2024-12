Palmeiras abre conversas para contratar o atacante Vitor Roque

O Palmeiras iniciou conversas para tentar a contratação do atacante Vitor Roque, que está emprestado ao Betis pelo Barcelona.

Após chegar a um acordo pela contratação de Paulinho, do Atlético-MG, o Verdão vê a necessidade de reforçar ainda mais o setor ofensivo e foi atrás do ex-atacante do Athletico-PR. O clube paulista fez contato com o estafe do atleta e sinalizou estar disposto a pagar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pelo Tigrinho.

Titular do Betis, Vitor Roque vem somando bons números e tem seis gols em 22 jogos pela equipe espanhola na temporada. Ele está emprestado até junho de 2025 ao clube.