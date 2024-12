Palmeiras se aproxima de Paulinho após Menino se empolgar com plano do Galo

Por conta do alto salário e a ausência na próxima edição da Copa Libertadores, o Galo vê com bons olhos a venda de Paulinho.

Paulinho está fora de combate ao menos até março do ano que vem. O atacante passou por cirurgia no início do mês após sofrer uma fissura óssea na canela direita. Ele atuou no sacrifício durante a reta final de temporada pelo Galo.